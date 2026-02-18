Размер шрифта
Супруги похудели на двоих на 264 кг после того, как их сына травили в школе

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруги в ЮАР похудели на двоих на 264 кг после того, как их сына травили в школе из-за их веса, пишет The Sun.

Супруги Давид и Роуз-Мари Ломбард из ЮАР суммарно весили около 440 кг и страдали от серьезных проблем со здоровьем — высокого давления, диабета 2 типа и апноэ. Врачи предупреждали 39-летнего Давида, чей вес приближался к 300 кг, что он может «не дожить до 40 лет». Из-за ограниченной подвижности мужчина был вынужден оставить работу.

Переломный момент наступил, когда их 10-летнего сына Дивана начали травить в школе из-за веса родителей. За 18 месяцев Давид похудел на 183 кг, сократив объем талии с 190 до 80 см. Роуз-Мари, весившая 140 кг, сбросила 81 кг, уменьшив талию с 140 до 50 см. Их программа похудения включала персональные тренировки, диетологическое сопровождение и медикаментозную терапию для контроля уровня глюкозы и аппетита.

По словам супругов, раньше их рацион состоял из фастфуда, сладостей и до 12 литров сладкой газировки в день. Первым шагом стала ежедневная ходьба — всего 100 метров. Сегодня Давид проходит не менее 5 км в день. Уже в первый месяц он сбросил 20 кг.

Через полгода пара начала регулярно посещать спортзал. Сейчас они тренируются ежедневно и придерживаются сбалансированного питания с упором на белок, овощи и цельнозерновые продукты. Большинство прежних диагнозов больше не беспокоят супругов.

Давид признается, что чувствует себя «настоящим собой» впервые за долгие годы. Роуз-Мари подчеркивает, что гордится результатами и не стесняется последствий резкого похудения, включая избыток кожи.

Теперь супруги планируют обновить обручальные кольца и провести повторную свадьбу — уже в новом теле и с новым этапом жизни.

Ранее женщина хотела похудеть, но случайно вырастила себе грудь.
 
