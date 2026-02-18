Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Стал известен гонорар Макаревича за концерт 23 февраля

«Абзац»: Макаревич выступит 23 февраля в Германии и заработает 2,5 млн рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) 23 февраля выступит в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. За это выступление он заработает около 2,5 млн рублей, стало известно порталу «Абзац».

Как выяснили журналисты, Макаревич будет выступать вместе с двумя другими участниками музыкального коллектива. Однако в издании допустили, что львиная доля выручки достанется именно ему. Но эти деньги «Машина времени» получит лишь в случае продажи всех билетов, добавили в «Абзаце».

Всего коллектив планирует дать за границей восемь концертов в ближайшее время. Тур «Машины времени» по европейским городам продлится до 1 марта.

До этого продюсер Сергей Дворцов заявил, что Андрей Макаревич до того, как уехал из России, зарабатывал на своих выступлениях от шести до восьми миллионов рублей.

В ноябре 2022 года Макаревич вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В 2023-м музыкант избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Он также вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Ранее были раскрыты детали тура Макаревича и Вайкуле по США.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!