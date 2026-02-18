Стал известен гонорар Макаревича за концерт 23 февраля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) 23 февраля выступит в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. За это выступление он заработает около 2,5 млн рублей, стало известно порталу «Абзац».

Как выяснили журналисты, Макаревич будет выступать вместе с двумя другими участниками музыкального коллектива. Однако в издании допустили, что львиная доля выручки достанется именно ему. Но эти деньги «Машина времени» получит лишь в случае продажи всех билетов, добавили в «Абзаце».

Всего коллектив планирует дать за границей восемь концертов в ближайшее время. Тур «Машины времени» по европейским городам продлится до 1 марта.

До этого продюсер Сергей Дворцов заявил, что Андрей Макаревич до того, как уехал из России, зарабатывал на своих выступлениях от шести до восьми миллионов рублей.

В ноябре 2022 года Макаревич вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В 2023-м музыкант избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Он также вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Ранее были раскрыты детали тура Макаревича и Вайкуле по США.