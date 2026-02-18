Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию одного из энергоблоков

РИА Новости: Запорожской АЭС выдали лицензию на эксплуатацию энергоблока №2
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лицензию на эксплуатацию энергоблока №2. Действие документа рассчитано на 10 лет, сообщает РИА Новости.

Церемония вручения состоялась в среду в штаб-квартире государственной корпорации «Росатом» в Москве.

9 февраля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что ситуация в районе станции напряженная из-за украинских атак. По ее словам, атаки ВСУ не прекращались.

В декабре 2025 года Запорожская АЭС получила аналогичную лицензию на эксплуатацию энергоблока №1. Лицензирование энергоблоков и технологических систем являются частью планомерной подготовки к будущему перезапуску станции.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, реакторы находятся в режиме холодного останова. Объекты станции находятся в собственности России.

Ранее США предложили взять ЗАЭС под свой контроль, но Россия отклонила эту идею.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!