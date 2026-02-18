Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию одного из энергоблоков

Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лицензию на эксплуатацию энергоблока №2. Действие документа рассчитано на 10 лет, сообщает РИА Новости.

Церемония вручения состоялась в среду в штаб-квартире государственной корпорации «Росатом» в Москве.

9 февраля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что ситуация в районе станции напряженная из-за украинских атак. По ее словам, атаки ВСУ не прекращались.

В декабре 2025 года Запорожская АЭС получила аналогичную лицензию на эксплуатацию энергоблока №1. Лицензирование энергоблоков и технологических систем являются частью планомерной подготовки к будущему перезапуску станции.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, реакторы находятся в режиме холодного останова. Объекты станции находятся в собственности России.

Ранее США предложили взять ЗАЭС под свой контроль, но Россия отклонила эту идею.