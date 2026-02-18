Размер шрифта
Мединский ответил на вопрос о новых переговорах с Украиной

Dilara Senkaya/Reuters

Новый раунд переговоров по Украине пройдет в ближайшее время. Об этом в беседе с RT заявил помощник российского президента Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ в Женеве.

«Скоро», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о следующих переговорах по Украине.

Незадолго до этого спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что была достигнута договоренность о новой встрече с российской переговорной группой.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в делегации Украины возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.

Ранее в МИД РФ пообещали учитывать террористические шаги Украины на переговорах.
 
