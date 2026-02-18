Квадрат Пифагора: как рассчитать свою психоматрицу по дате рождения и что это дает?

Пошаговая инструкция по составлению квадрата Пифагора и что означает полученный результат

Квадрат Пифагора, или психоматрица, — одна из самых известных систем в нумерологии. Сторонники эзотерики верят, что с его помощью можно определить сильные и слабые стороны характера, понять предназначение, оценить энергетический потенциал и даже узнать, в какой сфере деятельности ждет успех. Психологи же объясняют, что этот метод популярен не из-за достоверности результатов, а из-за особенностей человеческого восприятия. Что такое квадрат Пифагора, как рассчитать психоматрицу и оценить результат — в материале «Газеты.Ru».

Что такое квадрат Пифагора

Квадрат Пифагора, или психоматрица, — это метод нумерологического анализа личности, основанный на дате рождения. Важно понимать, что он не имеет прямого отношения к научному учению, созданному древнегреческим философом и математиком Пифагором Самосским. Ученый действительно исследовал влияние чисел на человеческую жизнь, но связь психоматрицы с его трудами научно не доказана.

Популяризовал метод в XX веке эзотерик Александр Александров. Будучи математиком, он соединил нумерологию, психологию и статистику, разработав систему «Цифрового анализа», которую часто называют «квадратом Пифагора».

Это популярная, но не научная практика, цель которой — показать, как сочетание чисел из даты рождения может отражать внутренний потенциал человека.

Психоматрица представляет собой квадрат, разделенный на девять частей (три по горизонтали и три по вертикали). Каждая ячейка пронумерована и отвечает за определенные черты характера человека, рассказала «Газете.Ru» нумеролог, таролог Екатерина Крылова.

В нумерологии считается, что в числах зашифрована судьба. В квадрате Пифагора они помогают понять, в какой степени реальное существование каждого человека отвечает его предназначению в жизни. Екатерина Крылова нумеролог, таролог

Как рассчитать психоматрицу по дате рождения

Шаг 1. Рассчитываем дополнительные числа

Для того чтобы рассчитать психоматрицу человека, необходимо для начала сложить все цифры даты его рождения: число, месяц, год, а затем выделить четыре рабочих числа.

Возьмем дату рождения: число, месяц и год. Например: 1 января 1991 года (01.01.1991).

Складываем все цифры даты рождения: 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 9+ 9 + 1 = 22. Это первое дополнительное число.

Складываем цифры первого дополнительного числа: 2 + 2 = 4. Это второе дополнительное число.

Первую цифру даты рождения (в нашем случае первая 0, значит берем вторую 1) умножаем на 2, получается 1 × 2 = 2. От первого дополнительного числа отнимаем полученный результат: 22 - 2 = 20. Это третье дополнительное число.

Складываем цифры третьего дополнительного числа: 2 + 0 = 2. Это четвертое дополнительное число.

Теперь выписываем все цифры из даты рождения и полученных дополнительных чисел:

Дата рождения: 0, 1, 0, 1, 1, 9, 9, 1

Первое дополнительное число (22): 2, 2

Второе дополнительное число (4): 4

Третье дополнительное число (20): 2, 0

Четвертое дополнительное число (2): 2

Считаем, сколько раз встречается каждая цифра от 0 до 9:

1 — встречается 4 раза (все единицы из даты рождения)

2 — встречается 4 раза (из первого, третьего и четвертого дополнительных чисел)

3 — не встречается

4 — встречается 1 раз (из второго дополнительного числа)

5 — не встречается

6 — не встречается

7 — не встречается

8 — не встречается

9 — встречается 2 раза (из даты рождения)

Интересно Цифра 0 не вносится в квадрат Пифагора, поскольку она символизирует пустоту, отсутствие качества или абсолютную свободу. Однако ноль важен при расчете дополнительных чисел, показывая потенциал к развитию.

Шаг 3. Заполняем квадрат

Чертим квадрат 3×3 и распределяем цифры по соответствующим ячейкам:

В ячейку «1» (характер) записываем: 1111 (четыре единицы)

(четыре единицы) В ячейку «2» (энергия) записываем: 2222 (четыре двойки)

(четыре двойки) В ячейку «3» (интерес) — пусто

В ячейку «4» (здоровье) записываем: 4

В ячейку «5» (логика) — пусто

В ячейку «6» (мастерство) — пусто

В ячейку «7» (удача) — пусто

В ячейку «8» (доброта) — пусто

В ячейку «9» (память и ум) записываем: 99 (две девятки)

Значение цифр в квадрате Пифагора

Чем больше цифр в ячейке, тем сильнее выражено это качество, объяснила нумеролог. Если чисел нет — качество отсутствует или находится в слабой позиции, но его можно развить.

Цифра 1 — показатель характера и темперамента. Отвечает за силу воли, целеустремленность, способность отстаивать свои интересы. В плюсе дает индивидуальность и лидерские качества, в минусе — эгоизм и властность.

— показатель характера и темперамента. Отвечает за силу воли, целеустремленность, способность отстаивать свои интересы. В плюсе дает индивидуальность и лидерские качества, в минусе — эгоизм и властность. Цифра 2 — энергия жизни и внешние коммуникации. Показывает, насколько человек общителен, как взаимодействует с окружающим миром, а также указывает на предрасположенность к болезням и вредным привычкам. В плюсе — общительность, в минусе — зависимость от чужого мнения.

— энергия жизни и внешние коммуникации. Показывает, насколько человек общителен, как взаимодействует с окружающим миром, а также указывает на предрасположенность к болезням и вредным привычкам. В плюсе — общительность, в минусе — зависимость от чужого мнения. Цифра 3 — интерес и удача. Характеризует тягу к знаниям, самовыражение, способность полагаться на случай. Подсказывает, в каких областях деятельности успех придет легко. В плюсе — самовыражение, в минусе — застенчивость и нерешительность.

— интерес и удача. Характеризует тягу к знаниям, самовыражение, способность полагаться на случай. Подсказывает, в каких областях деятельности успех придет легко. В плюсе — самовыражение, в минусе — застенчивость и нерешительность. Цифра 4 — здоровье и энергетический потенциал. Отвечает за физическую выносливость, терпение, организованность. Показывает, способен ли человек на масштабные свершения. В плюсе — организованность, в минусе — лень и инертность.

Если у человека много 4, он обладает красивым, здоровым телом, хорошим физическим здоровьем, он выносливый и сильный. При отсутствии 4 человеку нежелательны изнуряющие физические нагрузки, а после обычной простуды он восстанавливается гораздо дольше, чем другие. Екатерина Крылова нумеролог, таролог

Цифра 5 — логика и интуиция. Характеризует развитие левого полушария мозга, аналитические способности, умение просчитывать ситуации. Также показывает, насколько можно доверять внутреннему чутью. В плюсе — свобода мышления, в минусе — ограниченность и шаблонность.

— логика и интуиция. Характеризует развитие левого полушария мозга, аналитические способности, умение просчитывать ситуации. Также показывает, насколько можно доверять внутреннему чутью. В плюсе — свобода мышления, в минусе — ограниченность и шаблонность. Цифра 6 — мастерство и намерения. Раскрывает способность к ручному труду, ремеслу, творчеству. Показывает, насколько человек готов к бескорыстным поступкам, самоотверженности. В плюсе — забота о ближних, в минусе — небрежность и поверхностность.

— мастерство и намерения. Раскрывает способность к ручному труду, ремеслу, творчеству. Показывает, насколько человек готов к бескорыстным поступкам, самоотверженности. В плюсе — забота о ближних, в минусе — небрежность и поверхностность. Цифра 7 — связь с тонким миром и удача (фарт). Отвечает за стремление к неизведанному, интерес к эзотерике, философии. Показывает, насколько человеку благоволит удача. В плюсе — мудрость, в минусе — недопонимание с окружающими.

— связь с тонким миром и удача (фарт). Отвечает за стремление к неизведанному, интерес к эзотерике, философии. Показывает, насколько человеку благоволит удача. В плюсе — мудрость, в минусе — недопонимание с окружающими. Цифра 8 — доброта, долг и ответственность. Характеризует трудолюбие, умение доводить дела до конца, отношение к обязанностям. Указывает на способность к предпринимательству. В плюсе — достижения, в минусе — излишняя сдержанность.

— доброта, долг и ответственность. Характеризует трудолюбие, умение доводить дела до конца, отношение к обязанностям. Указывает на способность к предпринимательству. В плюсе — достижения, в минусе — излишняя сдержанность. Цифра 9 — память и ум. Отвечает за интеллектуальные способности, умение анализировать прошлое и планировать будущее. Показывает предрасположенность к наукам, философии, обучению. В плюсе — сострадание и мудрость, в минусе — эгоизм.

Строки (горизонтали)

Первая строка (1, 4, 7) — целеустремленность. Показывает, как человек ставит цели и идет к ним, насколько он упорен.

Вторая строка (2, 5, 8) — семейные ценности. Определяет ценности, отношение к семье, важность родственных связей.

Третья строка (3, 6, 9) — деньги, материальный комфорт и бахвальство. Чем больше цифр в этой строке, тем сильнее стремление зарабатывать и окружать себя удобствами.

Первый столбец (1, 2, 3) — самооценка. Показывает, как человек себя ценит.

Второй столбец (4, 5, 6) — деньги и материальное благополучие. Если цифр мало, это, по мнению нумерологов, может говорить о том, что в прошлом воплощении душа не умела обращаться с деньгами.

Третий столбец (7, 8, 9) — таланты человека.

Восходящая диагональ (3, 5, 7) — темперамент, плотские потребности и сексуальность .

Спадающая диагональ (1, 5, 9) — духовность и стремление к высшим знаниям.

Психоматрица — это изначальный набор энергий, с которыми человек родился. Но в течение жизни, проживая разные события, наши цифры могут меняться. Мы можем нарабатывать недостающие качества и усиливать слабые стороны. Если, к примеру, у человека отсутствует 5 в квадрате, ему важно научиться слышать и слушать других людей, ничего не додумывать и не придумывать. Екатерина Крылова нумеролог, таролог

Для чего используется квадрат Пифагора

Нумерологи считают, что знание своей психоматрицы помогает в самых разных сферах жизни — от выбора профессии до улучшения отношений с близкими.

Самопознание

Квадрат Пифагора позволяет лучше понять себя: свои сильные и слабые стороны, мотивы поступков, скрытые таланты. В итоге человеку легче принять себя и выстроить жизнь в соответствии со своей природой.

Профориентация

Анализ цифр подсказывает, в какой сфере деятельности человек может добиться максимального успеха. Например, много единиц и восьмерок — хороший руководитель, развитая пятерка — аналитик или следователь, выраженная тройка — творческая профессия.

Для того чтобы определить профессию, конечно, обращаем внимание на количество 1 и 2. К примеру, человек с тремя, четырьмя 1 в квадрате однозначно не сможет работать в найме. Екатерина Крылова Нумеролог, таролог

Разрешение конфликтов

Понимание психоматрицы партнера, друга или коллеги, по мнению нумерологов, может помочь объяснить причины его поведения и найти компромиссы. Это особенно полезно в семейных отношениях и рабочих командах.

Личное развитие

Квадрат Пифагора указывает на слабые места, которые стоит прорабатывать. Если какой-то цифры мало или нет совсем, то это качество можно развить.

Насколько достоверен метод психоматрицы

Результаты исчислений квадрата Пифагора не стоит принимать за чистую монету. Это скорее символическая система, помогающая взглянуть на себя под другим углом. Она может дать пищу для размышлений о своих способностях и желаниях, но не заменяет психологическую диагностику.

Несмотря на популярность квадрата Пифагора, научное сообщество относится к этому методу с большой долей скептицизма . Исследователи неоднократно пытались проверить, действительно ли существует связь между датой рождения и чертами характера, которую обещает нумерология.

Эксперимент Гилада Диаманта (Университет Тель-Авива)

Более десяти лет назад физик и программист Гилад Диамант провел показательный эксперимент с участием двухсот человек. Участникам составили психоматрицы по методу квадрата Пифагора, а затем сравнили полученные характеристики с реальными психологическими портретами, составленными на основе научных методов.

Результат оказался неутешительным для сторонников нумерологии: никакой статистически значимой связи между цифрами в дате рождения и реальными качествами личности обнаружено не было.

Психологи объясняют популярность этого метода не его достоверностью, а особенностями человеческого восприятия. Речь идет об эффекте Барнума (также известном как эффект Форера) явлении, при котором люди склонны принимать общие, расплывчатые описания личности как точные и созданные специально для них, объяснил «Газете.Ru» клинический психолог Павел Бирюков.

«Фразы вроде: «вы обладаете сильным характером, но иногда проявляете мягкость» или: «вы независимы, но цените поддержку близких» подходят большинству людей, но воспринимаются как индивидуальная характеристика.

Если человек испытывает какую-то нужду и видит в источнике информации авторитетность, эффект усиливается. На него, в том числе, может повлиять и мнение знакомых или друзей, которые пробовали обращаться к эзотерикам», — отметил специалист.