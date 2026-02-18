В Казахстане обязали зарубежных артистов согласовывать репертуар с властями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обязал зарубежных исполнителей согласовывать репертуар с властями страны. Об этом сообщает ТАСС.

Токаев подписал закон, направленный на поддержку и развитие креативных индустрий республики. По новому закону зарубежные артисты, которые планируют выступить в том или ином городе Казахстана, должны согласовать репертуар с местными исполнительными органами.

«И в договоре будут прописаны обязательства артиста, которые он не должен нарушать. И эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет, чтобы эти композиции не подрывали национальный строй нашей страны, не пропагандировали порнографию, употребление наркотиков», — заявил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.

Исходя из документа, организаторы культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных артистов обязаны согласовать событие с властями не позднее чем за 30 рабочих дней до его проведения.

