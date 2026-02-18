Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Венесуэльский вариант»: в России раскрыли, зачем США тайно обратились к внуку Кастро

Профессор Хейфец: США в переговорах с внуком Кастро хотят уступок от Кубы
Alexandre Meneghini/Reuters

Переговоры США с внуком экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо указывают на желание Штатов изменить политический курс Кубы без радикального госпереворота, чтобы Гавана пошла на уступки Вашингтону по «венесуэльскому варианту». Об этом «Газете.Ru» заявил Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

Профессор напомнил, что США после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли бы радикальным образом сменить власть в стране и сделать лидером оппозиционера Марию Корину Мачадо, однако президент Дональд Трамп решил оставить у руля прежних последователей экс-президента Уго Чавеса.

Как отметил собеседник, исполняющая обязанности венесуэльского лидера Делси Родригес согласилась на определенные уступки США. Прежде всего речь идет об амнистии политзаключенных и об уступках американцам в нефтяной сфере, отметил собеседник.

«С моей точки зрения, речь может идти о каких-то фигурах внутри нынешнего руководства. Просто замена одних фигур на другие. Я не буду называть имена, хотя мог бы предположить, конечно, но не буду называть никакие имена. Думаю, что все-таки это венесуэльский вариант», — подчеркнул он.

По словам Хейфеца, Гильермо Кастро вряди ли станет лидером Кубы в результате переговоров с госсекретарем США.

«[Он] совершенно неизвестная кубинцам фигура, не имеющая опыта политического руководства, он не депутат, не член Центрального комитета Компартии. Он даже не офицер какого-то там высокого ранга», — отметил профессор говоря о Гильермо.

18 февраля портал Axios сообщил, что Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном бывшего президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро.

По мнению журналистов, переговоры Кастро и Рубио проходят на фоне беспрецедентного давления Вашингтона на Гавану, а также в обход официальных каналов кубинского правительства. Авторы материала полагают, что подобное решение говорит о том, что администрация президента США Дональда Трампа считает Кастро тем, кто на самом деле принимает решения на острове.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия окажет Кубе помощь.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!