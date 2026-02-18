«Венесуэльский вариант»: в России раскрыли, зачем США тайно обратились к внуку Кастро

Профессор Хейфец: США в переговорах с внуком Кастро хотят уступок от Кубы

Переговоры США с внуком экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо указывают на желание Штатов изменить политический курс Кубы без радикального госпереворота, чтобы Гавана пошла на уступки Вашингтону по «венесуэльскому варианту». Об этом «Газете.Ru» заявил Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

Профессор напомнил, что США после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли бы радикальным образом сменить власть в стране и сделать лидером оппозиционера Марию Корину Мачадо, однако президент Дональд Трамп решил оставить у руля прежних последователей экс-президента Уго Чавеса.

Как отметил собеседник, исполняющая обязанности венесуэльского лидера Делси Родригес согласилась на определенные уступки США. Прежде всего речь идет об амнистии политзаключенных и об уступках американцам в нефтяной сфере, отметил собеседник.

«С моей точки зрения, речь может идти о каких-то фигурах внутри нынешнего руководства. Просто замена одних фигур на другие. Я не буду называть имена, хотя мог бы предположить, конечно, но не буду называть никакие имена. Думаю, что все-таки это венесуэльский вариант», — подчеркнул он.

По словам Хейфеца, Гильермо Кастро вряди ли станет лидером Кубы в результате переговоров с госсекретарем США.

«[Он] совершенно неизвестная кубинцам фигура, не имеющая опыта политического руководства, он не депутат, не член Центрального комитета Компартии. Он даже не офицер какого-то там высокого ранга», — отметил профессор говоря о Гильермо.

18 февраля портал Axios сообщил, что Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном бывшего президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро.

По мнению журналистов, переговоры Кастро и Рубио проходят на фоне беспрецедентного давления Вашингтона на Гавану, а также в обход официальных каналов кубинского правительства. Авторы материала полагают, что подобное решение говорит о том, что администрация президента США Дональда Трампа считает Кастро тем, кто на самом деле принимает решения на острове.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия окажет Кубе помощь.