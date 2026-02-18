Размер шрифта
Политолог заявил, что Россия победит США в гонке вооружений с огромным отрывом

Политолог Дудаков: Россия выиграет гонку вооружений у США после истечения ДСНВ
Если принимать в расчет, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) утратил силу, то Россия в новой гонке вооружений автоматически займет первое место и обгонит США с огромным отрывом. Об этом проекту Новости Mail заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что последние годы ДСНВ находился в плохом состоянии. Кроме того, и ранее от конкуренции в сфере стратегических вооружений никто не отказывался, однако были «определенные сдерживающие механизмы и системы контроля». Сейчас же ограничения сняты, констатировал Дудаков.

Если исходить из того, что договор утратил силу, «то Россия в новой гонке вооружений автоматически займет первое место, причем с огромным отрывом», указал эксперт.

Таким образом Малек Дудаков прокомментировал результаты опроса, согласно которому россияне считают, что прекращение действия ДСНВ между Россией и США приведет к росту военного соперничества между странами.

Ранее Рябков призвал вопросы по ДСНВ направлять к США.
 
