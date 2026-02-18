Глава офиса президента Украины подтвердил новый раунд переговоров

Буданов назвал непростыми, но важными переговоры с США и Россией в Женеве

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал «непростыми, но важными» переговоры с США и Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очередной раунд переговоров в Женеве завершился. Разговор был непростым, но важным», — написал он.

Буданов также подтвердил, что в ближайшее время должен состояться новый раунд переговоров.

До этого представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что между Украиной и Россией есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но ее детали пока не раскрываются. Он добавил, что больше деталей появится после возвращения переговорной делегации в Киев, которая предоставит подробный отчет президенту Украины Владимиру Зеленскому о прошедших дискуссиях.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

