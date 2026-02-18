Размер шрифта
Япония собирается укрепить возможности в области безопасности

Такаити: Япония будет укреплять возможности в области безопасности и разведки
Kim Kyung Hoon/Reuters

Япония собирается работать над укреплением потенциала в области безопасности и разведки. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, передает РИА Новости.

«Япония ускорит процесс пересмотра трех стратегических документов и будет фундаментально укреплять свою политику безопасности», — сказала она.

По словам Такаити, планируется «совершенствовать возможности страны в области анализа разведданных, предотвращения кризисов, создать систему защиты национальных интересов».

По данным агентства Kyodo, неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьер-министра Японии, считает, что Токио нужно ядерное оружие.

В конце октября премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Ранее Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике.
 
