Умер автор хитов Михаила Круга

Сотрудничавший с Михаилом Кругом автор песен Бочаров умер на 52-м году жизни
Владимир Бочаров/VK

Автор известных песен шансонье Михаила Круга Владимир Бочаров скончался на 52-м году жизни. Об этом в своей группе в соцсети «Вконтакте» сообщила вдова певца Ирина Круг.

«Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь. «Дорога от души к душе», «Первая осень разлуки» — строки песен, ставшие знаковыми и любимыми не только для меня, но и для миллионов слушателей в нашей стране», — сказано в сообщении.

Круг выразила соболезнования близким Бочарова, отметив, что память о нем и его творчестве навсегда останется в ее сердце.

Владимир Бочаров родился в Воронеже. В 18 лет получил травму позвоночника, был прикован к инвалидной коляске. Он является автором нескольких песен из альбома Михаила Круга «Исповедь»: например, «Первая красавица» и «Раз-два-три».

В октябре вдова Михаила Круга Ирина призналась, что осталась совершенно одна после кончины супруга. Она рассказала, что многие пришли на прощание с артистом, но позже никак не поддерживали ее ни морально, ни финансово. Артистка самостоятельно вставала на ноги с детьми на руках. Она уверила, что никакие криминальные авторитеты не помогали ей после утраты мужа.

Ранее умер писатель Дмитрий Бавильский.
 
