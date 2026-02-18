Министр спорта ответил, будут ли у российских спортсменов медали на Олимпиаде-2026

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ответил, будут ли у российских спортсменов медали на Олимпийских играх в Италии. Его слова передает «Чемпионат».

«Очень надеюсь. Верю. Но спорт — это такое дело… Удар был бы, если бы нас там вообще не было. А то, что мы там есть, это уже хороший результат. Вот, например, наши саночники, кто в Италии выступил, через четыре года будут бороться за медали. Ну пусть они сейчас занимают какое-то 13-е, 14-е место. Через четыре года они будут на подиуме!» — сказал Дегтярев.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Лучшим результатом для российских спортсменов пока остается четвертое место Коростелева в скиатлоне.

Ранее фигуриста Петра Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде.