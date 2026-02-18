Размер шрифта
После перестрелки в Ереване три человека находятся в крайне тяжелом состоянии

Минздрав Армении: состояние трех пострадавших в перестрелке крайне тяжелое
David Mdzinarishvili/Reuters

В результате перестрелки в Ереване пострадали три человека. Их состояние крайне тяжелое, сообщает Минздрав Армении.

«В результате произошедшего сегодня в районе Ачапняк инцидента, по предварительным данным, в больницу доставлены семь граждан. Состояние троих оценивается как крайне тяжелое», — говорится в сообщении.

Еще одного раненного спасти не удалось.

Портал Shamshyan.com сообщает о десяти раненых в результате случившегося. Также, по данным журналистов, на месте были слышны выстрелы из автомата и пистолета.

В МВД сообщили, что «сотрудники полиции МВД проводят неотложные оперативно-разыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия».

До этого на Крите две враждующие семьи устроили перестрелку, в ходе которой не выжили два человека и как минимум 15 человек были ранены. Инцидент произошел в поселке Воризия недалеко от города Ираклион.

Перестрелка произошла предварительно после установки взрывного устройства в строящийся дом одной из семей. При его детонации был причинен материальный ущерб. Тогда члены пострадавшего клана стали обстреливать автомашины и дом своих врагов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как киллеры самой кровавой банды 90-х «поставили на уши» всю Москву.
 
