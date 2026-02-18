В минобороны Белоруссии высказались о важности победы в информационной войне

Белоруссия не может позволить себе проиграть информационную войну. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин после награждения лауреатов и призеров ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития вооруженных сил, патриотического воспитания населения страны, передает РИА Новости.

«Информационная война — это один из этапов, который предшествует, можно прямо сказать, боевым действиям. И проиграть на информационном поле, в информационной войне — это значит сдать страну без единого выстрела, чего мы себе позволить не можем», — сказал Хренин.

Он отметил изменения, которые произошли информационной сфере и подаче информации в СМИ за последние пять-шесть лет, на запрос читателя на качественный контент. По его мнению, на сегодняшний день важно отсеивать лживый, некачественный контент, «срывать маски и показывать аналитику». Поэтому роль журналиста в обеспечении военной безопасности Хренин сравнил с ядерным оружием.

До этого министр обороны республики заявил, что наблюдает беспрецедентную милитаризацию вдоль периметра Белоруссии.

По его словам, в европейских странах происходит развитие и милитаризация сил и средств.

Кроме того, министр указал на факты нарушения границ в воздушном пространстве республики. Он отметил, что более 2,2 тысяч самолетов тактической авиации дислоцированы в Европе, из которых 130 находится в Польше и странах Балтии.

Ранее Украина ввела санкции против Лукашенко.