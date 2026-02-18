Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В минобороны Белоруссии высказались о важности победы в информационной войне

Хренин: Белоруссия не намерена проигрывать в информационной войне
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Белоруссия не может позволить себе проиграть информационную войну. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин после награждения лауреатов и призеров ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития вооруженных сил, патриотического воспитания населения страны, передает РИА Новости.

«Информационная война — это один из этапов, который предшествует, можно прямо сказать, боевым действиям. И проиграть на информационном поле, в информационной войне — это значит сдать страну без единого выстрела, чего мы себе позволить не можем», — сказал Хренин.

Он отметил изменения, которые произошли информационной сфере и подаче информации в СМИ за последние пять-шесть лет, на запрос читателя на качественный контент. По его мнению, на сегодняшний день важно отсеивать лживый, некачественный контент, «срывать маски и показывать аналитику». Поэтому роль журналиста в обеспечении военной безопасности Хренин сравнил с ядерным оружием.

До этого министр обороны республики заявил, что наблюдает беспрецедентную милитаризацию вдоль периметра Белоруссии.

По его словам, в европейских странах происходит развитие и милитаризация сил и средств.

Кроме того, министр указал на факты нарушения границ в воздушном пространстве республики. Он отметил, что более 2,2 тысяч самолетов тактической авиации дислоцированы в Европе, из которых 130 находится в Польше и странах Балтии.

Ранее Украина ввела санкции против Лукашенко.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!