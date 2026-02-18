Мужчина выстрелил незнакомцу в голову в российском регионе и сам позвонил в полицию

В Самарской области 35-летний мужчина выстрелил в голову незнакомцу, а затем сам вызвал полицию. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Автозаводском районе города Тольятти. Местный житель позвонил в полицию и заявил, что выстрелил в голову незнакомцу после того, как между ними случилась ссора. Прибывшие на место стражи порядка задержали звонившего и помогли медикам госпитализировать пострадавшего.

По версии следствия, в магазине у задержанного возник конфликт с незнакомцем — перепалка продолжилась на улице. Мужчина в конце концов не справился с эмоциями, достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После содеянного он испугался последствий и сам вызвал полицию и скорую.

Следователи изъяли одежду 33-летнего пострадавшего и медицинские документы, подтверждающие причинение тяжкого вреда его здоровью. Стрелок признал вину и согласился сотрудничать со правоохранителями.

Суд заключил мужчину его под стражу. Расследование уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью продолжается.

