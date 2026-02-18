Размер шрифта
Медведев объявил о начале схватки Залужного и Зеленского

Медведев: началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и клоуна Зеленского
Экс-главком ВСУ, а ныне посол Киева в Лондоне Валерий Залужный начал свою игру против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — написал Медведев, комментируя интервью Залужного агентству Associated Press (AP), в котором он обвинил Зеленского в срыве контрнаступление ВСУ в 2023 году.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что новое интервью Залужного вызовет негативную реакцию в офисе Зеленского, поскольку его просили отказаться от своих слов с критикой украинского лидера. Депутат отметил, что Залужный не согласился идти на попятную и отказался давать опровержение, несмотря на то, что «ему звонили все: от министров до ближнего окружения Зеленского», заявил Гончаренко.

В этом интервью Залужный рассказал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось, так как Зеленский не выделил необходимые ресурсы. По словам Залужного, украинская армия была рассредоточена по обширной территории, что ослабило ее ударную мощь.

Ранее в России увидели признаки подготовки Залужного к президентской кампании.
 
