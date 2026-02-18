«Тяжелые, но деловые»: как прошли переговоры России, США и Украины в Женеве

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры с Украиной и США в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время пресс-подхода в отеле «Интерконтиненталь» в Женеве по итогам второго дня переговоров представителей России, США и Украины, 18 февраля 2026 года

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Итоги встречи в Женеве

Двухдневные консультации в Женеве между представителями России, США и Украины завершились 18 февраля. Итоги подвел руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня. <...> Они были тяжелыми, но деловыми», — отметил он.

По словам Мединского, встреча в среду заняла около двух часов. В первый же день, вторник, обсуждения общей сложности продолжались порядка шести часов. Работа велась в нескольких форматах: проходили отдельные контакты Москвы и Вашингтона, Москвы и Киева, а также трехсторонние встречи.

Повестка включала пять направлений — от вопросов территорий и безопасности до военной, политической и экономической тематики. В среду параллельно действовали две группы — по политическому и военному блокам. По словам источника РИА Новости, по итогам состоявшихся контактов стороны не подписывали никаких документов.

Достигнутые договоренности и позиции сторон делегаты представят в столицах для дальнейшей оценки. Как отметила «Российская газета», диалог проходил в напряженной атмосфере. При этом делегация РФ, следуя принципу недопустимости «мегафонной дипломатии», воздержалась от публичных комментариев по ходу переговоров.

Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский. Со стороны США участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

Кроме того, в Женеву прибыли представители Великобритании во главе с советником по национальной безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. По данным источника РИА Новости, британская сторона рассчитывает получить информацию об итогах переговоров.

Что говорят в США...

В Вашингтоне переговоры в Женеве оценили как шаг вперед. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил в соцсети X, что российская и украинская делегации намерены доложить о результатах своим руководителям и продолжить работу над возможным соглашением.

Кроме того, он подчеркнул, что нынешняя администрация США сумела организовать прямой диалог сторон, что, по его оценке, уже дало ощутимый эффект.

«Сегодня, по указанию президента [Дональда] Трампа, Соединенные Штаты провели третий раунд трехсторонних обсуждений с участием Украины и России. Благодарим Швейцарскую Конфедерацию за гостеприимство и проведение сегодняшних встреч. <…> Обе стороны согласились проинформировать своих соответствующих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения», — написал Уиткофф.

...и на Украине

Владимир Зеленский по итогам переговоров в Женеве заявил, что стороны приблизились к пониманию механизма контроля за возможным прекращением огня. По его словам, на военном треке участники продемонстрировали конструктивный настрой.

«Больше деталей будет по возвращении от моей группы. Но пока то, что я услышал: в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение [конфликта], если будет политическая воля. Они, в принципе, там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал», — отметил Зеленский.

Украинская делегация на переговорах в Женеве сосредоточена на проработке базовых положений, которые должны лечь в основу возможного завершения переговорного процесса, написал в Telegram-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, требующая согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей. Следующий этап — достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов . Наша задача — подготовить для этого реальную, а не формальную основу», — отметил он.

По его словам, во второй день в ходе обсуждений поднимались вопросы параметров безопасности и практических механизмов реализации потенциальных договоренностей.

«Часть вопросов удалось уточнить, по части — продолжается дополнительное согласование», – заявил секретарь СНБО.

Умеров также выразил благодарность американской стороне за то, что «процесс не останавливается и имеет продолжение».

Тупик и разногласия

Переговорный процесс в Женеве вызвал противоречивые оценки в зарубежных СМИ. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что обсуждения в политической рабочей группе могли зайти в тупик.

«Сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе «застопорились». По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», — написал он.

При этом журналист не уточнил, какие именно предложения стали предметом разногласий.

О возможных трениях сообщают и другие издания. The Economist пишет, что внутри украинской делегации нет единой позиции относительно темпов и формата возможного соглашения. По данным источников издания, Буданов выступает за скорейшее заключение договоренностей при посредничестве США . Однако часть команды, ориентированная на бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака, занимает более осторожную позицию.

«Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США, и опасается, что окно для действий может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием скандально известного бывшего главы администрации Андрея Ермака гораздо менее склонно к этому. Зеленский, похоже, балансирует между ними, имея при этом и свои собственные идеи», — говорится в материале.

Ранее The Atlantic также писало, что часть советников президента Украины допускает «территориальный компромисс» ради завершения конфликта, однако сам Владимир Зеленский выступает против такого сценария. Авторы публикации давали понять, что среди сторонников более гибкой позиции может находиться и Буданов.

«Словом, понятно, что ничего непонятно. Главными переговорщиками с российской стороны по-прежнему остаются военные, подкрепляющие нашу позицию непосредственно на линии фронта», — написал в Telegram-канале военкор Александр Коц по итогам переговоров в Женеве.

Когда состоится новая встреча — пока неизвестно.