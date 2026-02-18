«Разве это справедливо?»: Россия поставит НАТО условие для выстраивания отношений

Посольство в Бельгии: РФ потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения

Россия потребует от НАТО юридически закрепленного отказа от дальнейшего расширения на восток. В посольстве в Бельгии заявили, что альянс должен «на бумаге» подтвердить свои обязательства, а также отменить решение Бухарестского саммита 2008 года о перспективе членства Украины и Грузии. В Москве считают, что прежние устные гарантии Запада были проигнорированы. Что на этот счет говорят дипломаты, какую позицию занимает президент и как реагируют в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Курс — от востока

Россия намерена добиваться от Североатлантического альянса письменных гарантий о нерасширении на восток, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Бельгии.

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей на бумаге, включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы », — заявили в диппредставительстве.

Там напомнили, что при подготовке Договора об окончательном урегулировании германского вопроса руководители ведущих стран НАТО уверяли советское руководство в отсутствии планов по расширению альянса после вывода войск СССР из Германии. По словам дипломатов, подтверждающие такие заявления документы хранятся в архивах этих государств, однако на Западе их не предают огласке.

«Не просим ничего необычного»

Россия не просит чего-то необычного, но добивается соблюдения обязательств, напомнил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today в декабре 2025-го.

«Мы не просим ничего необычного или неожиданного, ничего, что упало бы с неба. Мы просто настаиваем на выполнении уже данных нам обещаний», — подчеркнул глава государства.

По его словам, такие заверения звучали еще в 1990-е годы. «Никакого расширения [НАТО] на восток, об этом было заявлено публично», — добавил российский лидер.

Глава государства неоднократно поднимал этот вопрос. В октябре 2024 года он отмечал, что многолетние призывы Москвы к западным партнерам отказаться от расширения НАТО на восток оставались без ответа. По его словам, обещания о нерасширении альянса были нарушены, а дальнейшее продвижение военной инфраструктуры вплотную к российским границам, включая планы по созданию баз на территории Украины, противоречит принципам безопасности.

«Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, пусть, скажем, в ту же Украину, и начать там строить, не готовиться, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо?» — подчеркнул тогда Путин.

При этом президент добавил, что в определенный период Москва не только выстраивала взаимодействие с НАТО, но и рассчитывала на возможное вступление в альянс, однако, по его словам, «ее там не ждали» . Глава государства также напомнил о нескольких этапах расширения Североатлантического альянса.

«И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам, вызывает и вызывало нашу законную озабоченность», — сказал президент.

«Это огромный шаг»

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в позиции Вашингтона по вопросу расширения НАТО произошли заметные подвижки. Министр заявил, что признание президентом США Дональдом Трампом интересов России в нерасширении альянса стало серьезным сигналом.

«Мы уже говорили об этом неоднократно, что президент США Дональд Трамп публично признал наши интересы в нерасширении НАТО. Это огромный шаг», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, ранее ни один западный политик подобных формулировок не допускал. Министр подчеркнул, что без устранения первопричин украинского конфликта они будут воспроизводиться при любом мирном соглашении. Он добавил, что позиция Москвы хорошо известна американской стороне и в США к ней готовы.

Заявление Трампа о том, что НАТО вводило Россию в заблуждение по вопросу нерасширения на восток, можно считать достаточно смелым шагом, согласился депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, признание собственных ошибок свидетельствует о силе политика, и именно таким образом Трамп стремится себя позиционировать. Депутат также подчеркнул, что инфраструктура НАТО последовательно продвигалась к российским границам в расчете на то, что Москва «проглотит обман», однако теперь, по его оценке, государства альянса оказались «между молотом и наковальней».

«Россия имеет право»

Хоть руководство НАТО продолжает делать вид, что не понимает требований России, все больше политиков на Западе соглашаются с позицией Москвы. Член комитета бундестага по международной политике Штеффен Котре еще в 2022-м заявил, что РФ вправе добиваться отказа от вступления Украины в НАТО.

«Россия, так сказать, после окончания холодной войны, была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — объяснил он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Москва вправе высказывать свои требования по поводу неразмещения сил альянса у российских границ, однако решения о дислокации войск, подчеркнул он, принимают исключительно страны — члены НАТО.