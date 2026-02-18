«Их жадность кончится смертью людей»: почему дорога в Териберку стала западнёй для туристов

Сотни туристов, оставшихся без бензина на Крайнем Севере, ломающаяся на ходу спецтехника, хаос на дороге — таким коллапсом неожиданно обернулся снегопад в знаменитой мурманской Териберке. Водители не могли пробиться через тундру больше суток, некоторые провели в машинах по 14 часов, а застрявших китайских гостей вытаскивали местные добровольцы. В случившемся обвинили непредсказуемую погоду, однако местные называют другие причины. Почему дороги в Арктике не прощают жадность и беспечность — разбирался корреспондент «Газеты.Ru».

Маленький северный поселок на краю России — постоянное население менее тысячи человек, километры тундры вокруг, с Большой землей связывает ниточка единственной дороги. Школу закрыли в двухтысячных, участковую больницу тоже, своей полиции нет, потому что ни один сотрудник не хотел сюда переезжать (хотя еще в 2019 году власти на всякий случай держали отдельную квартиру для участкового).

Зато на весь населенный пункт работают сразу несколько ресторанов, с десяток отелей, баз отдыха и гостевых домов. После того, как здесь сняли фильм «Левиафан», в поселок повалили туристы, в том числе, из-за границы. В названии поселка приезжие до сих пор путаются — Териберка (правильное ударение на «и»). За прошедшие годы Териберка стала брендом региона и одной из главных достопримечательностей Кольского полуострова. Но одно осталось неизменным — суровая дорога через тундру.

Зимой это просто узкая колея, расчищенная сквозь сугробы. Ни заправок, ни кафе, только белое поле, сливающееся с белым небом. Работает дорога непредсказуемо — еще утром может быть открытой, а вечером опять погребена под снегом. Туристы, спешащие в Териберку на один день, как правило, об этом не задумываются — пока не застрянут посреди ничего без связи и бензина.

Ради безопасности зимой машины по дороге пускают колоннами. Одна выходит утром в Териберку из Мурманска, другая вечером обратно. Колонны сопровождает спецтехника. Впрочем, как показала практика, слово «спецтехника» только звучит надежно — на минувших выходных она сломалась первой, заблокировав на дороге сотни туристов и внезапно вернув Териберку в федеральные новости.

«Китайцев забыли на дороге»

«На погрузчике в колонне взорвалось колесо. Ждут буксир, когда приедет, неизвестно», — так в местных чатах разлетелась первая новость о проблеме на единственной дороге из Териберки.

Масштабов тогда еще никто не осознавал. Очередная колонна должна была выехать из Териберки «в цивилизацию» 14 февраля в 17:00. Выходные, вечер субботы — пиковое время для турпотока. Позже АТОР подсчитает, что в поселке под вечер скопилось около 2 тыс. туристов, включая граждан Китая, Индии и Ирана.

«Мы въехали в Териберку под обещание Минтранса Мурманской области про организованные колонны, что они будут», — рассказал MK.ru местный гид Виталий Дронюк.

В назначенное время машины с уставшими отдыхающими сформировали колонну. Внезапно движение остановилось. Часть автомобилей встала на перевале, часть на выезде из поселка. Минтранс области без объяснений начал переносить официальное время отправления, сначала на час, потом еще на один.

Очередь из машин на перекрестке у поселка Североморск-3 по дороге в село Териберка Павел Львов/РИА Новости

«Есть вероятность уже никуда не доехать, бензин заканчивается, не ожидали 3,5 часа вхолостую простоять… Жесть какая-та, никто не дает информацию, сколько еще ждать… Что происходит, почему стоим, у нас самолет… А у нас ребенок в машине, за бортом пипец холодрыга, надеюсь, в тачке не будем ночевать… Буран что-ли поднялся?» — недоумевали в соцсетях те, у кого работала мобильная связь.

Только к полуночи Минтранс официально сообщил, что проблема не в погоде, а в местном подрядчике, чей погрузчик сломался впереди колонны (хотя в местных чатах это обсуждали уже к девяти вечера).

«Муж выходил пару раз поспрашивать о ситуации у человека, который дорогу перегородил, но он был максимально неразговорчив и не давал подробностей… Хотелось бы, чтобы сразу дали четкую информацию. Может это было невозможно, конечно, я не специалист, но почему нас сразу всех не оповестили, что дорога не готова?

Мы суммарно 14 часов простояли в колонне, спали в машине с ребенком, я на восьмом месяце беременности»,

— поделилась с «Газетой.Ru» впечатлениями одна из тех, кто был в колонне, Елена Береза.

В итоге выезд колонны отложили на следующий день. Машины вернули в поселок, но часть застряла в тундре — включая целую группу гостей из Китая, рассказали «Газете.Ru» местные водители. На помощь им из Териберки ночью вместе с рабочей техникой добрались добровольцы.

«Во всех [застрявших] машинах были китайцы. И по [нашей] информации, из какой-то машины китайцев выгнали или просто забыли их на дороге, другая машина их забрала, чтобы они не замерзли…

Когда мы ночью пробились до застрявших машин, в некоторых уже не было бензина»,

— описал «Газете.Ru» один из добровольцев.

В самой Териберке помогали туристам, как могли: открыли кафе, подняли поваров, бесплатно отпаивали кофе и чаем. Начальник отдела культуры запустила людей на ночь в местный ДК. Однако некоторые предпочли ночевать прямо в пробке, в надежде быстрее выбраться из поселка.

«Мы успели перекусить, заправиться и вернулись вновь в колонну… К нам подходили гиды и объясняли, что лучше вернуться в село, но нам не было смысла возвращаться, жилье не забронировано. Наш ребенок спал в машине, тащить его в кафе не было смысла», — пояснила «Газете.Ru» Береза.

Шнекороторный снегоочиститель на базе автомобиля «Урал» на участке трассы «Кола - Серебрянские ГЭС» в сторону поселка Териберка в Мурманской области Павел Львов/РИА Новости

Заправиться удалось тем, кто приехал на АЗС раньше других. Единственную заправку Териберки запустили год назад, и с таким форс-мажором она не справилась — за одну ночь люди выкачали недельный запас топлива.

Дорогу тем временем пытались экстренно расчистить. Рано утром, около семи часов из поселка выпустили машины, но только полноприводные. По словам водителей, по пути техника сопровождения снова застряла.

«Мы были первые в очереди, это помогло нам покинуть Териберку в самой первой мини-колонне из пяти машин», — поделилась Береза.

По словам женщины, страшнее всего ей было в тундре, когда казалось, что машины не смогут проехать сложный участок.

«В самой колонне было не так страшно, всегда понимали, что можем вернуться в село. А вот по дороге на некоторых участках было страшно... Меня даже сияние не радовало, хотя ночью оно было просто потрясающим, прямо над нами, но домой хотелось больше... Страшнее всего было, прям мандраж был, трясло, когда на одном участке мы простояли 20-30 минут, так как техника, которая нас сопровождала, застряла . Но, благо, проехали», — описала события собеседница «Газеты.Ru».

Остальным повезло меньше. Минтранс обещал также рано утром выпустить из поселка легковые машины и туристические автобусы — но колонна так никуда и не доехала. Поднялась метель, дорогу снова замело. К 15:30 ведомство призналось, что довести машины до города невозможно, и вновь вернуло всех в Териберку.

Желающим начали предлагать улететь из поселка на вертолете — в прошлом году, по словам местных, 20-местный вертолет суммарно стоил около 500 тысяч, в этом 620. Власти тем временем бросили на расчистку дороги технику Северного флота. Только в ночь на 16 февраля первая большая колонна смогла наконец выбраться из тундры (автобусы в нее не пустили, их пассажирам пришлось ждать до утра 16 февраля).

«Несколько дней полторы тысячи человек вынуждены были размещаться в Териберке, в Доме культуры и в школе. Люди спали на скамейках и стульях. Компенсации никакой не получили. У кого-то сгорели авиабилеты», — резюмировал Дронюк.

«Снег копают экскаваторами — это сюр какой-то»

Объясняя ситуацию в Териберке, власти, как и федеральное телевидение, говорили о плохой погоде — в новостях отмечали, что ее сложно предсказать. Минтранс указывал, что на дорогу постоянно наметает новые сугробы. Однако сами очевидцы рассказали «Газете.Ru», что погода не была настолько экстремальной, чтобы вызвать такой коллапс.

«Погода не была снежной, очень-очень удивительно, что за 14 часов не расчистили дорогу. Чистить надо не все 130 км [от Териберки до Мурманска], а максимум два-три участка с «переметами». Тут скорее факт неорганизованности властей или тех, кто отвечает за расчистку, может нехватка техники или еще какие-то факторы», — поделилась Береза.

«Не хватает техники, потому что «Северстрой» не выделяет денег, там полтора рабочих погрузчика… Нужны шнекороторы, потому что погрузчики не справляются. Снег копают погрузчиками и экскаваторами — это сюр какой-то»,

– объяснила «Газете.Ru» один из местных гидов Ольга Ломакина.

«Северстрой» — это подрядчик, который обслуживает единственную дорогу из Териберки и отвечает за спецтехнику. Мурманские водители неоднократно жаловались на компанию, даже обращались к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, но в соцсетях организацию иронично называют «любимым подрядчиком губернатора».

«После многочисленных жалоб еще в январе губернатор дал подрядчику десять дней на исправление дороги. Срок был до 20 января… Дорога так и осталась с ледяной колейностью и гребенкой, которой позавидует стиральная доска… Дальше что, нужна реальная гибель людей, чтобы понять, что это задача не для «Северстроя»? » — возмущаются теперь мурманчане в своих чатах.

Кроме подрядчика водители жалуются и на заезжих мигрантов — южные «шабашники» активно берут заказы в Териберку, пользуясь высоким спросом. При этом они не соблюдают правила езды в колонне, пытаются обгонять окружающих, а туристов сажают в какие попало машины.

«Колонны встают сейчас из-за большого количества мигрантов, которые на своих «солярисах» едут, не зная куда. Они просто не понимают, что на легковых машинах в колоннах ездить небезопасно. В той колонне [с застрявшими китайцами] было 12 машин, из них десять с водителями из Узбекистана», — указал «Газете.Ru» один из местных, помогавших туристам.

Инсталляции по дороге к селу Териберка Мурманской области Павел Львов/РИА Новости

«Очень сильно мешают нелегальные мигранты, которые едут на неподготовленных машинах, на абсолютно лысой резине и абсолютно не соблюдают правила. Было сказано, что сначала [по расчищенной дороге] поедут полные приводы, а они [мигранты на легковушках] поехали первыми. Встали, застряли, начало заметать. Если бы они поехали после нас, больших машин, мы бы пробили, укатали дорогу и таких бы проблем не было», — подтвердила гид Ломакина.

На волне большой огласки в СМИ после случившегося губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил «навести порядок» на дороге в Териберку и сделать ее «комфортнее и безопаснее в любое время года». Мурманчане восприняли заявление скептически — дорогу и так обновили в прошлом году, но это ничего не изменило.

«Новую дорогу построили и думают теперь, что можно круглогодично и круглосуточно туда-обратно проехать — это север, детка!... Нечего баловать народ, ишь что вздумали, по дороге туда-сюда целыми днями кататься…

Арктика учит нас терпению», — меланхолично замечают северяне.

«Все просто — север не прощает жадности. Жадности подрядчика, который забил на опасную дорогу. Жадности недобросовестных водил, которые тащат наивных москвичей в тундру, не думая о последствиях. Жадности властей, которые пиарят несчастную Териберку и закрывают на все глаза. Их жадность кончится смертью людей. Не дай Бог, конечно, но это Арктика — здесь все сложнее, чем у вас на «юге», — резюмировал один из местных собеседников «Газеты.Ru».