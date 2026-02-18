Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«На Крещении Руси остановились»: Мединский пошутил об уроках истории для украинцев

Мединский пошутил об уроках истории для украинцев, говоря о встрече в Женеве
Кирилл Зыков/РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в рабочем порядке, а уроки истории украинцам остановились на Крещении Руси. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.

«В рабочем порядке. Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились», — пошутил Мединский в ответ на вопрос журналиста.

Также Мединский рассказал RT, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в ближайшее время. Когда именно, он не уточнил, сказав лишь, что «скоро».

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — около двух часов. Мединский охарактеризовал эти переговоры как «тяжелые, но деловые». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в делегации Украины возник раскол. Подробнее о том, как прошли встречи в Швейцарии, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ пообещали учитывать террористические шаги Украины на переговорах.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!