«На Крещении Руси остановились»: Мединский пошутил об уроках истории для украинцев

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в рабочем порядке, а уроки истории украинцам остановились на Крещении Руси. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.

«В рабочем порядке. Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились», — пошутил Мединский в ответ на вопрос журналиста.

Также Мединский рассказал RT, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в ближайшее время. Когда именно, он не уточнил, сказав лишь, что «скоро».

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — около двух часов. Мединский охарактеризовал эти переговоры как «тяжелые, но деловые». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в делегации Украины возник раскол. Подробнее о том, как прошли встречи в Швейцарии, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ пообещали учитывать террористические шаги Украины на переговорах.