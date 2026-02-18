Российская делегация вылетела из Женевы в Москву после переговоров по Украине

Российская делегация вылетела из Женевы в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Борт с членами российской делегации вылетел из Женевы и направляется в Москву», — сказал собеседник агентства.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Во второй день встреча продлилась около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о ее завершении примерно в 13:00 мск. По его словам, беседа была «тяжелой, но деловой». Никаких документов стороны не подписывали, выяснили журналисты РИА Новости.

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что переговоры в Женеве во второй день могли завершиться быстро по двум противоположно разным причинам. Одна из них — встреча могла оказаться настолько провальной, что главы делегаций пришли к выводу, что тянуть время дальше смысла просто нет. Вторая — беседа в первый день могла быть очень продуктивной и содержательной, так что на следующий день обсуждать было особо нечего.

Ранее швейцарские СМИ назвали имя одного из главных организаторов трехсторонних переговоров в Женеве.