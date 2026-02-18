Бывший первый помощник Зеленского покинул территорию Украины

На Украине сообщили, что бывший первый помощник президента Шефир покинул страну

Бывший первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир покинул территорию страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание опубликовало фотографию, на которой чиновник находится в аэропорту Варшавы. Отмечается, что Шефир может быть следующим подозреваемым НАБУ после ареста бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о том, что Зеленский пытается помочь уехать из страны сыну Шефира Никите, который попал в поле зрения НАБУ.

В декабре The Times писало, что Владимир Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». В публикации отмечалось, что из 15 бывших сотрудников студии, которые получили руководящие должности на Украине с приходом Зеленского к власти, девять были уволены. Среди них — бывший первый помощник президента Шефир.

Ранее на Западе назвали Украину самым коррумпированным государством в мире.