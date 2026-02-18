Директор Долиной о заявке певицы на регистрацию товарного знака: «Издевательство»

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости возмутился сообщениям о заявке певицы на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости.

«Издевательств много. Глупостей еще больше. Но что можно поделать? Берегите себя и своих близких», — заявил директор артистки.

18 февраля Telegram-канал Mash утверждал, что Долина подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости.

По данным издания, артистка хочет оформить товарный знак «Лариса Долина: сохранить и приумножить». Mash отметил, что адресом для ответа указан дом в Ксеньинском переулке. Там находится квартира, которую певица продала под влиянием мошенников.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

Ранее риэлтор Радыш в беседе с kp.ru оценила бывшую квартиру Долиной в 424, 8 млн рублей