В России увидели признаки подготовки Залужного к президентской кампании

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный мог обвинить украинского лидера Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году в рамках подготовки к своей предвыборной кампании. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владислав Федоров.

«Залужный хочет сыграть на противоречиях украинской политики, создать альтернативный выбор Зеленскому в свете возможных выборов на Украине», — отметил аналитик.

По словам Федорова, на Украине остаются определенные политические силы, которым «не нравится ход переговоров и движение к возможному миру между Россией и Украиной».

«Залужный выражает эти силы и хочет сказать о том, что Зеленский — это неудачный менеджер войны, и если бы он (Залужный - «Газета.Ru») был президентом, то конфликт протекал бы по другому сценарию, может быть, на пользу он бы пошел Украине, Украина бы выигрывала», — сказал собеседник.

Отвечая на вопрос о том, является ли обвинение Залужного в адрес Зеленского политическим пиаром в рамках возможной предвыборной подготовки, Федоров отметил, что такой вариант «вполне возможен».

Залужный в интервью агентству Associated Press заявил, что контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось, потому что президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы.

