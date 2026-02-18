Захарова оценила слова Макрона о том, что свобода слова – «полное дерьмо»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что свобода слова является «полным дерьмом».

Она иронично заметила, что это высказывание заняло третье место в ее «личном рейтинге откровений».

«Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», — сказала Захарова.

Она уточнила, что первое делят экс-кацнлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд с заявлением о том, что они не собирались выполнять Минские соглашения. На втором месте находится высказывание Аллы Пугачевой о том, что ее брак с Филиппом Киркоровым был ненастоящим.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Индию заявил, что свобода слова в современном понимании может быть «полным дерьмом», поскольку утратила свой первоначальный смысл. По мнению французского лидера, основная проблема заключается в непрозрачности информационных потоков. Он подчеркнул, что многие пользователи не осознают, как алгоритмы влияют на их мнения и подталкивают к более радикальным воззрениям. Макрон призвал к созданию четкого свода правил в онлайн-пространстве и к защите общественного порядка.

Ранее французский политик назвал Макрона самым ненавидимым мировым лидером.