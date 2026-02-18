ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1456-й

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США отказали Киеву в просьбе организовать производство ракет для комплексов ПВО Patriot на территории Европы.
❗️ Трехсторонние переговоры в Женеве продолжатся в 11:00 по московскому времени, передает телеканал RT со ссылкой на источник.
Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта «застопорились» после того, как глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский представил позиции Москвы, утверждают источники портала Axios.
В Минобороны России показали, как расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Днепр» уничтожил орудие Д-30 и укрепленные позиции с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
🔴 Российские военнослужащие средствами ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа, раскрыли в Минобороны РФ. 21 дрон уничтожен над Брянской областью, по шесть — над Крымом и над Белгородской областью, пять — над Курской областью, по два — над Чувашией и Ростовской областью и один — над Черным морем.
Украинские беспилотники атаковали Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Никто не пострадал, повреждены несколько автомобилей.
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Повреждена энергетическая инфраструктура города, а от падения сбитой воздушной цели загорелась крыша многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
