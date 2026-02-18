ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1456-й

8:11

🔴 Российские военнослужащие средствами ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа, раскрыли в Минобороны РФ. 21 дрон уничтожен над Брянской областью, по шесть — над Крымом и над Белгородской областью, пять — над Курской областью, по два — над Чувашией и Ростовской областью и один — над Черным морем.