Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1456-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1456-й день
Алексей Коновалов/ТАСС

ВС РФ за ночь сбили 43 украинских беспилотника. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть повреждения. Украинские дроны атаковали Чебоксары. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США отказали Киеву в просьбе организовать производство ракет для комплексов ПВО Patriot на территории Европы.

9:01

❗️ Трехсторонние переговоры в Женеве продолжатся в 11:00 по московскому времени, передает телеканал RT со ссылкой на источник.

8:47

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта «застопорились» после того, как глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский представил позиции Москвы, утверждают источники портала Axios.

8:26

В Минобороны России показали, как расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Днепр» уничтожил орудие Д-30 и укрепленные позиции с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

8:11

🔴 Российские военнослужащие средствами ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа, раскрыли в Минобороны РФ. 21 дрон уничтожен над Брянской областью, по шесть — над Крымом и над Белгородской областью, пять — над Курской областью, по два — над Чувашией и Ростовской областью и один — над Черным морем.

8:07

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Никто не пострадал, повреждены несколько автомобилей.

8:03

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Повреждена энергетическая инфраструктура города, а от падения сбитой воздушной цели загорелась крыша многоквартирного дома. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:00

Сегодня 1456-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!