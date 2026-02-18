В Венгрии объявили о приостановке поставок дизельного топлива на Украину

Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что эта страна заблокировала транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, выступление которого транслировал телеканал M1.

«Поставки дизельного топлива на Украину <...> не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии», — сказал дипломат.

18 февраля пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен сообщила журналистам, что орган потребовал от Украины восстановить поврежденный нефтепровод «Дружба». По ее словам, ЕК готова созвать экстренную группу с участием заинтересованных сторон, чтобы обсудить альтернативные пути поставки нефти. В то же время Итконен обратила внимание, что риски для энергетической безопасности Словакии и Венгрии в краткосрочной перспективе отсутствуют, так как имеющихся у этих стран запасов топлива должно хватить на 90 дней.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». Как он отметил, Киев пошел на такой шаг, чтобы создать трудности для Будапешта в преддверии парламентских выборов.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти.