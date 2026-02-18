Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Венгрии объявили о приостановке поставок дизельного топлива на Украину

Сийярто: Венгрия прекратила поставки дизельного топлива Украине из-за «Дружбы»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что эта страна заблокировала транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, выступление которого транслировал телеканал M1.

«Поставки дизельного топлива на Украину <...> не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии», — сказал дипломат.

18 февраля пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен сообщила журналистам, что орган потребовал от Украины восстановить поврежденный нефтепровод «Дружба». По ее словам, ЕК готова созвать экстренную группу с участием заинтересованных сторон, чтобы обсудить альтернативные пути поставки нефти. В то же время Итконен обратила внимание, что риски для энергетической безопасности Словакии и Венгрии в краткосрочной перспективе отсутствуют, так как имеющихся у этих стран запасов топлива должно хватить на 90 дней.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». Как он отметил, Киев пошел на такой шаг, чтобы создать трудности для Будапешта в преддверии парламентских выборов.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!