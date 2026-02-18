Иностранные шпионы и 150 тысяч жалоб: в Минцифры объяснили замедление Telegram

Иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, объясняя в Госдуме замедление работы мессенджера в России. Кроме того, по его словам, сервис проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенного контента. Министр отказался назвать следующие шаги в отношении мессенджера. При этом депутаты уверены: слухи про полную блокировку платформы с 1 апреля — «чушь».

Выступая в Госдуме, глава Минцифры Максут Шадаев дал развернутую оценку ситуации вокруг Telegram. По его словам, за время проведения специальной военной операции отношение к сервису заметно изменилось. Если раньше его воспринимали как относительно безопасную площадку для коммуникации, то сейчас у правоохранительных органов есть иная информация.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал он.

Как отметил министр, «если раньше это все-таки носило эпизодический характер, то сейчас носит уже систематический». При этом, несмотря на риски, решение полностью ограничить работу мессенджера в зоне специальной военной операции принято не было. Однако Шадаев выразил надежду, что российские военнослужащие смогут «перестроиться» и перейти из Telegram в другие сервисы .

Кроме того, Шадаев сообщил о проблемах с модерацией противоправного контента. По его словам, администрация мессенджера не отреагировала на множество требований об удалении запрещенных материалов.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов и требований на удаление каналов, материалов и постов, содержащих противоправный контент» , — объяснил глава Минцифры.

В развитие темы министр сообщил, что решение о замедлении работы Telegram принято регулятором в рамках действующего законодательства.

«Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основание: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона», — добавил Шадаев.

Он напомнил, что законы обязывают сервисы, работающие в стране, хранить на территории РФ записи голосовых звонков и содержание сообщений. Также, по его словам, мессенджеры должны обеспечивать предоставление информации правоохранительным органам по решению суда.

Что будет после замедления

Как написал в Telegram-канале депутат Госдумы Евгений Попов, Шадаев сообщил о замедлении загрузки тяжелых файлов, но в остальном, по его оценке, сервис функционирует штатно. При это Минцифры не находится в прямом контакте с руководством мессенджера.

«Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать», — процитировал парламентарий министра, высказавшегося о дальнейших шагах в отношении Telegram.

При этом, по мнению Попова, Минцифры настроено на урегулирование проблем с мессенджером.

«Это было бы логично и выгодно всем», — резюмировал парламентарий.

«Про первое апреля — чушь»

10 февраля Роскомнадзор (РКН) объявил о новом этапе замедления Telegram в России. До этого, с лета 2025-го, в стране уже были заблокированы голосовые звонки через мессенджер. Впоследствии канал Baza заявил, что работу платформы в РФ могут полностью заблокировать с 1 апреля.

При этом в Госдуме усомнились в достоверности этой информации: первый заместитель председателя думского комитета по информполитике, технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал сведения похожими на вброс, а его коллега, депутат Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что привязка к началу апреля больше напоминает шутку, чем реальный ориентир.

После выступления Шадаева в Госдуме депутат Попов также отметил, что данные о скорой блокировке сервиса не подтверждаются.

«Судя по всему, про первое апреля — чушь», — написал он.

При этом в Роскомнадзоре заверили, что даже в случае полного ограничения Telegram угроз для сохранности персональных данных пользователей не возникнет.

«Нет, рисков не вижу», — ответил на вопрос заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер.

В Кремле при этом подчеркнули, что решения о возможных ограничениях в отношении мессенджера не относятся к компетенции администрации президента.

«Кремль не занимается блокировкой Telegram и других платформ. Этим занимается РКН», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.