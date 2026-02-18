«Зачем делать из страны мишень?»: Эстония вслед за Польшей захотела ядерное оружие

Глава МИД Цахкна: Эстония не против разместить ядерное оружие на своей территории

Эстония допускает размещение на своей территории ядерного оружия, если такое решение примет НАТО в рамках оборонных планов. Глава МИД Маргус Цахкна прямо заявил, что у Таллина нет доктринальных запретов на этот шаг. Ранее в минобороны страны сообщали о готовности принимать самолеты союзников с ядерными боеголовками, а в Польше уже заговорили о собственном арсенале. Подробнее о ядерной риторике Европы и реакции России — в материале «Газеты.Ru».

Ядерный Таллин

О готовности Эстонии принять ядерное оружие глава МИД республики Маргус Цахкна заявил в эфире ETV, подчеркнув, что речь идет исключительно о вооружении союзников.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — отметил он.

Цахкна также добавил, что Европа не должна отказываться от обсуждения идеи ядерного сдерживания в рамках НАТО на наднациональном уровне. Собственного ядерного арсенала у Эстонии нет.

Ранее, в июне 2025 года, министр обороны Ханно Певкур сообщил газете Postimees, что республика готова принимать на своей территории военные самолеты союзников по альянсу, способные нести ядерные боеголовки. По его словам, истребители F-35, которые могут использовать тактические ядерные бомбы, уже бывали в Эстонии и вскоре вновь будут задействованы для охраны воздушного пространства страны.

«Если некоторые из [этих самолетов] независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», — отмечал Певкур (цитата по ТАСС).

На заявления Таллина тогда отреагировали в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что намерение Эстонии принимать на своей территории самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, вызывает обеспокоенность.

«Конечно, это непосредственная опасность», — сказал Песков. По его словам, представители прибалтийских государств в последнее время озвучивают «много абсурдных мыслей».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новые высказывания главы эстонского МИДа, заявил «Газете.Ru», что России неминуемо ответит на размещение ядерного оружия в Эстонии. Он назвал заявления Цахкнs «опасной словесной эскалацией», подчеркнув, что его риторика нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

«И стоит обратить внимание на то, что НАТО не обладает абсолютно никаким правом на размещение ядерного оружия. Официально признанные ядерные державы, входящие в блок (США, Франция и Великобритания), связаны определенным набором обязательств, нарушение которых повлечет неминуемый ответ России. Зачем министру иностранных дел Эстонии ради «торговли русофобией» делать из своей страны перекрестную мишень?» — заключил Слуцкий.

Претензии Варшавы на ядерное оружие

Схожие сигналы звучат и из Варшавы. Польское руководство также все чаще говорит о необходимости пересмотра подходов к собственной обороне — вплоть до ядерной составляющей . Несколькими днями ранее президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat News заявил, что республика должна создать собственный ядерный потенциал , поскольку находится «на грани вооруженного конфликта».

«Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы — страна на грани вооруженного конфликта», — объяснил польский президент.

Он не стал оценивать вероятность прямого столкновения между Москвой и Варшавой, однако подчеркнул, что выступает за укрепление национальной безопасности «даже на основе ядерного потенциала».

«Россия может агрессивно реагировать на что угодно», — заявил президент в ответ на вопрос телеведущего о том, как Москва отреагирует на возможный запуск польской ядерной программы.

К теме ядерных амбиций в Варшаве возвращаются регулярно. В августе 2025 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не оставляет надежды на появление у страны собственного ядерного потенциала.

Глава Минобороны отметил, что не стоит терять веру в возможности польских ученых. При этом он признал, что на практике участие в программах наподобие американской Nuclear sharing выглядит для Варшавы более реалистичным сценарием, чем разработка полноценного национального ядерного оружия.

Отвечая на вопрос о возможном размещении на польской территории американских ядерных боеприпасов, Косиняк-Камыш дал понять, что хотел бы добиться конкретных результатов и в этом направлении.

При этом в России в ответ заявили, что Польша не располагает возможностями для создания собственного ядерного арсенала. Депутат Леонид Слуцкий напомнил, что в начале 2022 года о ядерных амбициях говорил и президент Украины Владимир Зеленский, и назвал это «последней каплей» и «триггером» для начала СВО .

«Не советовал бы Навроцкому даже ради внутригосударственного пиара играть ядерными мускулами, которым к тому же вряд ли суждено появиться. <…> Плясками на граблях Зеленского и словесной эскалацией можно напугать только местных панов, но никак не одну из крупнейших ядерных держав. Учите историю, говорил Черчилль, в ней все тайны политической прозорливости», — отметил Слуцкий.

Европа ищет «свой зонтик»

На этом фоне в самом Евросоюзе все активнее обсуждают идею собственной ядерной архитектуры безопасности. Как сообщили источники Bloomberg, европейские страны впервые со времен окончания холодной войны всерьез рассматривают возможность создания собственной системы ядерного сдерживания — на случай, если США перестанут восприниматься как безусловный гарант безопасности.

По данным агентства, консультации идут на закрытом уровне среди военных, поэтому «даже министры» могут не знать о деталях обсуждений. Сегодня ядерным оружием в Европе обладают лишь Великобритания и Франция. Источники Bloomberg утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время предложить партнерам по ЕС вариант французской ядерной защиты .

Кроме того, как пишет Bloomberg, отдельные европейские государства теоретически могли бы инвестировать в создание собственной инфраструктуры для сборки ядерного оружия. Однако, как отметил один из источников издания, для этого потребуются атомные электростанции, дорогостоящие центрифуги для обогащения урана и, главное, политическая готовность выйти за рамки Договора о нераспространении.

«Это очень сложный вопрос, потому что французское ядерное сдерживание — это не настоящий «ядерный зонтик», как предлагает НАТО <...> Если говорить о ядерном оружии, то речь об огромных тратах», — заявил Bloomberg премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.