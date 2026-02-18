Размер шрифта
В МОК объяснили, почему российским спортсменам не подарили смартфоны на Олимпиаде

МОК заявил, что россияне не получили смартфоны на ОИ в связи с законодательством
Claudia Greco/Reuters

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, почему российские спортсмены не получили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии, передает «Советский спорт».

«В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено. Однако МОК приложил усилия для того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства», — сообщили в пресс-службе.

Южнокорейский бренд — один из спонсоров Олимпиады. Специально для спортсменов был изготовлен сенсорный смартфон-раскладушка, а на официальном сайте компании было указано, что телефон в подарок получат 3800 участников Игр.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, чье четвертое место в скиатлоне остается лучшим результатом для россиян на ОИ в Италии.

Ранее министр спорта ответил, будут ли у российских спортсменов медали на Олимпиаде-2026.
 
