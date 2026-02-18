Россиянам хотят ограничить снятие денег через кассы и NFC-переводы

Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило «период охлаждения» для операций по снятию наличных средств в кассах, а также об установлении лимита на суточные переводы, осуществляемые с применением технологии NFC. Об этом сообщил заместитель главы МВД РФ Андрей Храпов, пишет РИА Новости.

«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <...> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день», — заявил он, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах».

По словам Храпова, привычные услуги «дропперов» постепенно утрачивают актуальность, претерпевая изменения. Жертвы мошеннических схем обращаются в кассы, снимают денежные средства и затем передают их курьеру злоумышленников либо перечисляют их на так называемые «дропперские» карты прямым или обратным способом, используя технологию NFC. При этом в настоящее время отсутствуют какие-либо временные ограничения на подобные операции, а также лимиты на выдаваемые суммы.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев до этого подчеркнул, что новая мера процессуального принуждения, предусматривающая приостановку операций с денежными средствами, позволяет предотвращать хищения на стадии подготовки, не дожидаясь решения суда, и пресекать попытки снятия активов со счетов.

Ранее в Сбере заявили, что кибермошенничество стало менее рентабельным для преступников.