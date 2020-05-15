Украина получила от США военное и медицинское оборудование на $25 млн

Украина получила от США военное и медицинское оборудование на сумму более $25 млн для их применения в зоне военной операции в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

В сообщении указано, что Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине помощь в области безопасности, несмотря на пандемию коронавируса.

В списке оборудований значатся приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование.

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