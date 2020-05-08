Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.

«Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!» — сказал Путин.

Так глава государства прокомментировал обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны. Путин также напомнил, что на войне погибли 27 миллионов советских граждан.

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