Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
«Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!» — сказал Путин.
Так глава государства прокомментировал обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны. Путин также напомнил, что на войне погибли 27 миллионов советских граждан.
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