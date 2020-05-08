Российские военные завершили дезинфекцию в Ломбардии

Российские военные специалисты и их итальянские коллеги закончили дезинфекцию учреждений в области Ломбардия, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Завершающая обработка была проведена в провинции Брешиа, где были продезинфицированы пансионаты для престарелых и прилегающие территории, заявили в Минобороны. Там добавили, что руководство и персонал учреждений встретили специалистов плакатами со словами благодарности и аплодисментами.

Кроме того, благодарность российским военным выразил президент области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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