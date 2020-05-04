Суд Парижа 11 мая рассмотрит жалобу защиты Винника на отказ его освободить

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Апелляционный суд Парижа 11 мая рассмотрит жалобу защиты россиянина Александра Винника, на отказ в его освобождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французского адвоката Винника Ариану Зимра.

«Слушания состоятся 11 мая в следственной палате Парижа», — сказала она.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона обвиняла в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что защищавший в последнее время Винника адвокат Тимофей Мусатов умер в результате несчастного случая в возрасте 50 лет.

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