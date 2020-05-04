600 самолетов и вертолетов поучаствуют в воздушном параде 9 мая

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Около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», — рассказали в Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы на Красной площади переносится из-за коронавируса. 9 мая состоятся парад воздушной техники и салют.

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