Пентагон прокомментировал данные о ракетных пусках КНДР
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Пентагон прокомментировал данные о проведенных КНДР ракетных пусках. Об этом сообщает РИА «Новости».
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отметил, что Вашингтон не считает эти пуски провокационными.
Он подчеркнул, что в Пентагоне внимательно следят за ситуацией.
«Я не думаю, что это провокационные действия, которые угрожают нам», — заключил Милли.
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