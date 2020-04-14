КНДР выпустила крылатые ракеты в сторону Японского моря

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) выпустила несколько снарядов в сторону Японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея.

Снаряды, предположительно, являлись крылатыми ракетами малой дальности, отмечается в заявлении комитета.

Ранее Корейская Народная Демократическая Республика запускала снаряд в сторону Японского моря 29 марта 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет

Первый пуск за год: КНДР пугает Южную Корею ракетами