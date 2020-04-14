КНДР выпустила крылатые ракеты в сторону Японского моря
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Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) выпустила несколько снарядов в сторону Японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея.
Снаряды, предположительно, являлись крылатыми ракетами малой дальности, отмечается в заявлении комитета.
Ранее Корейская Народная Демократическая Республика запускала снаряд в сторону Японского моря 29 марта 2020 года.
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