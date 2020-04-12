Российские военные продизенфицировали медучреждения в Белграде

Отряд российских военных специалистов за неделю работы в Сербии продизенфицировали 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Как стало известно, они обработали свыше 50 зданий и сооружений, а также «более 20 участков дорог с твердым покрытием».

3-4 апреля в Сербию прибыли 11 бортов ВКС России с военными специалистами и гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19.