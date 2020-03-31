Шойгу: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

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Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

«Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин издал указ о начале с 1 апреля ежегодного весеннего призыва в армию мужчин от 18 до 27 лет. Набор призывников продлится до 15 июля.

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