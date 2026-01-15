Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

ФСИН назвала фейком информацию о прошении «архангельским Чикатило» об УДО

ФСИН: осужденный маньяк Шипилов не обращался с просьбой об УДО
Телекомпания «НТВ»

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о том, что осужденный на пожизненный срок за серию расправ Сергей Шипилов якобы обращался в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там заявили, что распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о подаче Шипиловым ходатайства об УДО не соответствует действительности. В службе подчеркнули, что подобных обращений от осужденного не поступало.

Кроме того, в ведомстве опровергли данные о месте содержания Шипилова. До этого сообщалось, что он якобы отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин», однако во ФСИН заявили, что эта информация также не подтверждается.

Утром 15 января несколько изданий написало о том, что один из самых известных ныне живущих маньяков — «архангельский Чикатило» — якобы пытался добиться досрочного освобождения, однако суд отказал ему. В службе исполнения наказаний подчеркнули, что данные публикации не имеют под собой оснований.

Ранее маньяк-душитель из Астрахани отправился на СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626641_rnd_2",
    "video_id": "record::69fdbc6a-5419-47dc-abfb-2063c8631fdb"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+