ФСИН назвала фейком информацию о прошении «архангельским Чикатило» об УДО

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о том, что осужденный на пожизненный срок за серию расправ Сергей Шипилов якобы обращался в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там заявили, что распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о подаче Шипиловым ходатайства об УДО не соответствует действительности. В службе подчеркнули, что подобных обращений от осужденного не поступало.

Кроме того, в ведомстве опровергли данные о месте содержания Шипилова. До этого сообщалось, что он якобы отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин», однако во ФСИН заявили, что эта информация также не подтверждается.

Утром 15 января несколько изданий написало о том, что один из самых известных ныне живущих маньяков — «архангельский Чикатило» — якобы пытался добиться досрочного освобождения, однако суд отказал ему. В службе исполнения наказаний подчеркнули, что данные публикации не имеют под собой оснований.

Ранее маньяк-душитель из Астрахани отправился на СВО.