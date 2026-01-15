Размер шрифта
ГК «Эталон» продала бизнес-центр в Санкт-Петербурге

Евгений Биятов/РИА Новости

Группа «Эталон» продала бизнес-центр общей площадью 11,5 тыс. кв. м на Богатырском проспекте. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новым собственником офисного здания стало ООО «БСК 88», «Эталон» же остается арендатором в офисе. Балтийская строительная компания (БСК), основанная Игорем Найвальтом, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.

Отмечается, что «Эталон» мог продать бизнес-центр за сумму в 1,4-1,5 млрд рублей.

Недавно на сайте «Авито» появилось объявление о продаже аэропорта Домодедово, продавцом выступает ПАО «Банк ПСБ».

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Задаток в размере 26,45 миллиарда рублей необходимо внести в период с 13 по 19 января 2026 года. Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

Ранее на аукционе в Японии продали голубого тунца за рекордную сумму.

