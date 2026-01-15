Размер шрифта
Экс-депутат Рады рассказал, как живет Ермак после отставки

Экс-депутат Рады Килинкаров: у Ермака рабочие встречи с Зеленским даже после отставки
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак не утратил влияние после отставки, у него рабочие встречи с президентом Украины в неофициальном формате. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Он в Киеве, он встречается с Зеленским, у них все так же, как и было. Просто это своего рода, знаете, бэк-офис. Условно говоря, с администрации он ушел, но своего влияния не потерял. А Зеленский, скажем так, дорожит мнением Ермака», — отметил украинский политик.

Килинкаров напомнил, что сейчас в украинской политической системе проходят кадровые перестановки.

«Судя по назначениям, которые сейчас проходят, очевидно, что это те кадровые решения, которые были приняты еще при Ермаке», — подчеркнул экс-депутат.

По словам Килинкарова, заявление Ермака сразу после отставки в ноябре о намерении пойти в ВСУ на фронт было политическим, и на самом деле он не собирался уходить воевать.

«Он не мог пойти в ВСУ, потому что он является носителем [секретной] информации. Кто бы его туда отпустил?» — задался вопросом бывший украинский депутат.

15 января нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Ермак не обращался ни в один из территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы добровольно отправиться на фронт, несмотря на сделанные ранее заявления.

Ранее Ермаку запретили покидать Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626941_rnd_1",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
