Экс-депутат Рады рассказал, как живет Ермак после отставки

Экс-депутат Рады Килинкаров: у Ермака рабочие встречи с Зеленским даже после отставки

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак не утратил влияние после отставки, у него рабочие встречи с президентом Украины в неофициальном формате. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Он в Киеве, он встречается с Зеленским, у них все так же, как и было. Просто это своего рода, знаете, бэк-офис. Условно говоря, с администрации он ушел, но своего влияния не потерял. А Зеленский, скажем так, дорожит мнением Ермака», — отметил украинский политик.

Килинкаров напомнил, что сейчас в украинской политической системе проходят кадровые перестановки.

«Судя по назначениям, которые сейчас проходят, очевидно, что это те кадровые решения, которые были приняты еще при Ермаке», — подчеркнул экс-депутат.

По словам Килинкарова, заявление Ермака сразу после отставки в ноябре о намерении пойти в ВСУ на фронт было политическим, и на самом деле он не собирался уходить воевать.

«Он не мог пойти в ВСУ, потому что он является носителем [секретной] информации. Кто бы его туда отпустил?» — задался вопросом бывший украинский депутат.

15 января нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Ермак не обращался ни в один из территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы добровольно отправиться на фронт, несмотря на сделанные ранее заявления.

Ранее Ермаку запретили покидать Украину.