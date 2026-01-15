Экс-депутат Рады рассказал, как живет Ермак после отставки

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак не утратил влияние после отставки, у него рабочие встречи с президентом Украины в неофициальном формате. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
«Он в Киеве, он встречается с Зеленским, у них все так же, как и было. Просто это своего рода, знаете, бэк-офис. Условно говоря, с администрации он ушел, но своего влияния не потерял. А Зеленский, скажем так, дорожит мнением Ермака», — отметил украинский политик.
Килинкаров напомнил, что сейчас в украинской политической системе проходят кадровые перестановки.
«Судя по назначениям, которые сейчас проходят, очевидно, что это те кадровые решения, которые были приняты еще при Ермаке», — подчеркнул экс-депутат.
По словам Килинкарова, заявление Ермака сразу после отставки в ноябре о намерении пойти в ВСУ на фронт было политическим, и на самом деле он не собирался уходить воевать.
«Он не мог пойти в ВСУ, потому что он является носителем [секретной] информации. Кто бы его туда отпустил?» — задался вопросом бывший украинский депутат.
15 января нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Ермак не обращался ни в один из территориальных центров комплектования (ТЦК), чтобы добровольно отправиться на фронт, несмотря на сделанные ранее заявления.
Ранее Ермаку запретили покидать Украину.