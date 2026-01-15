Размер шрифта
Армия

Бастрыкин рассказал о тысячах атак на регионы России с начала СВО

Глава СК Бастрыкин: атаки ВСУ затронули 44 региона России вне зоны СВО
С начала специальной военной операции украинским атакам подверглись 44 региона России, находящиеся вне зоны боевых действий. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, следственные органы возбудили 4 338 уголовных дел по фактам артиллерийских и ракетных обстрелов, а также атак с использованием беспилотников. В СК зафиксировали более 11 тыс. подобных эпизодов, включая вторжение на территорию России в августе 2024 года.

Как уточнил Бастрыкин, в результате этих действий не смогли спасти 1 074 мирных жителя, среди которых 39 детей. Различные ранения получили 5 181 человек, в том числе 328 несовершеннолетних. Он подчеркнул, что по каждому факту возбуждены уголовные дела.

Глава Следственного комитета отметил, что следователи устанавливают всех причастных к совершению преступлений, в том числе командиров подразделений ВСУ, отдававших приказы о нанесении ударов. Он напомнил, что ряд украинских военных уже заочно осуждены в России, среди них командиры ракетных и авиационных подразделений.

Бастрыкин добавил, что работа по выявлению других причастных к атакам лиц продолжается.

Ранее власти Брянской области сообщили о комбинированной атаке со стороны ВСУ.

