Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

На Камчатке 60-летний спасатель оказался заживо погребен под снегом

SHOT: спасатель оказался заживо погребен под лавиной снега с крыши на Камчатке
Telegram-канал «SHOT»

Сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю оказался заживо погребен под снегом в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 15 января в частном секторе города на улице Макарова. По данным издания, 60-летний Игорь Быков, предположительно, возвращался с работы, когда на него внезапно обрушилась лавина снега с крыши одного из домов. Когда спасателя откопали, пульс еще прощупывался. Медики до последнего пытались спасти ему жизнь, но мужчина скончался.

В связи с трагедией и продолжающейся непогодой в Петропавловске-Камчатском была объявлена лавинная опасность, в городе звучат сирены. Власти призывают местных жителей по возможности оставаться дома.

В этот же день в Петропавловске-Камчатском сошедшим с крыши дома снегом накрыло еще одного мужчину. В этот момент он откапывал свою машину. Пострадавший не выжил.

По данным портала «Камчатка-информ», текущий снегопад стал один из самых мощных почти за 30 лет. Циклон парализовал региональную столицу. Из-за обильного снега и сильного ветра в городе плохая видимость, образовались огромные сугробы и непроходимые участки дорог. Отменено автобусное движение — людей перевозят по городу на машинах повышенной проходимости. В некоторых домах снегом завалило входные двери.

Ранее глыба льда пробила окно и влетела в квартиру на Камчатке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626929_rnd_2",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+