На Камчатке 60-летний спасатель оказался заживо погребен под снегом

Сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю оказался заживо погребен под снегом в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 15 января в частном секторе города на улице Макарова. По данным издания, 60-летний Игорь Быков, предположительно, возвращался с работы, когда на него внезапно обрушилась лавина снега с крыши одного из домов. Когда спасателя откопали, пульс еще прощупывался. Медики до последнего пытались спасти ему жизнь, но мужчина скончался.

В связи с трагедией и продолжающейся непогодой в Петропавловске-Камчатском была объявлена лавинная опасность, в городе звучат сирены. Власти призывают местных жителей по возможности оставаться дома.

В этот же день в Петропавловске-Камчатском сошедшим с крыши дома снегом накрыло еще одного мужчину. В этот момент он откапывал свою машину. Пострадавший не выжил.

По данным портала «Камчатка-информ», текущий снегопад стал один из самых мощных почти за 30 лет. Циклон парализовал региональную столицу. Из-за обильного снега и сильного ветра в городе плохая видимость, образовались огромные сугробы и непроходимые участки дорог. Отменено автобусное движение — людей перевозят по городу на машинах повышенной проходимости. В некоторых домах снегом завалило входные двери.

