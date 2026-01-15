Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

В Самарской области отразили атаку украинских БПЛА

Губернатор Федорищев: над Самарской областью сбили два украинских дрона
Efrem Lukatsky/AP

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили в небе над Самарской областью. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал глава региона Вячеслав Федорищев.

«Повреждений и пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Утром 15 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников — 19 — сбили в Ростовской области. В Брянской области ликвидировали шесть воздушных целей, в Волгоградской области — пять. По одному дрону нейтрализовали в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Еще один летательный аппарат перехватили над акваторией Азовского моря.

Комментируя ситуацию, глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью провели комбинированную атаку на регион. В воздушном пространстве российского субъекта были перехвачены не только шесть БПЛА, но и две ракеты большой дальности «Нептун». Никто из людей не пострадал, однако два жилых дома и административное здание получили повреждения.

Ранее украинские дроны атаковали трактора коммунальщиков в Херсонской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626713_rnd_2",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+