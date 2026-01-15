В Самарской области отразили атаку украинских БПЛА

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили в небе над Самарской областью. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал глава региона Вячеслав Федорищев.

«Повреждений и пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Утром 15 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников — 19 — сбили в Ростовской области. В Брянской области ликвидировали шесть воздушных целей, в Волгоградской области — пять. По одному дрону нейтрализовали в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Еще один летательный аппарат перехватили над акваторией Азовского моря.

Комментируя ситуацию, глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью провели комбинированную атаку на регион. В воздушном пространстве российского субъекта были перехвачены не только шесть БПЛА, но и две ракеты большой дальности «Нептун». Никто из людей не пострадал, однако два жилых дома и административное здание получили повреждения.

