В Госдуме предложили повысить зарплату учителям

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил платить учителям не менее 200% от средней заработной платы по региону за ставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации», — говорится в письме партии на имя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, депутаты предложили закрепить структуру оплаты труда, при которой оклад составляет не менее 70% заработка. Вместе с тем стимулирующие выплаты имели бы дополнительный характер и предоставлялись по прозрачным критериям.

13 января заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал, что с российских классных руководителей нельзя снимать обязанности по преподаванию в пользу только наставничества, так как обучение и воспитание – это два связанных процесса.

Соответствующую инициативу выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, призвав изменить рабочие обязанности классных руководителей. По его мнению, они должны получить статус наставников и отвечать только за воспитание, а от предметной нагрузки их следует освободить.

Ранее учителя посоветовали депутатам не вмешиваться в образование, а сосредоточиться на зарплатах.