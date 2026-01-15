Размер шрифта
Звуковые вибрации могут замедлить развитие болезни Альцгеймера

PNAS: звуковая стимуляция с частотой 40 Гц очищает мозг от токсичных белков
Ученые из Китайской академии наук (CAS) установили, что звуковая стимуляция мозга на частоте 40 Гц усиливает выведение бета-амилоида — токсичного белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the).

Болезнь Альцгеймера сопровождается прогрессирующим ухудшением памяти, мышления и речи. Ключевым механизмом заболевания считают накопление белка бета-амилоида, который образует бляшки вокруг нейронов, нарушает работу синапсов и со временем приводит к гибели нервной ткани.

Эксперимент проводили на пожилых макаках-резусов в возрасте 26-31 года с уже сформированными амилоидными отложениями, сходными с человеческой патологией. Животных разделили на группы, одну из них ежедневно в течение недели подвергали слуховой стимуляции на частоте 40 Гц по одному часу.

После курса процедур концентрация бета-амилоида в спинномозговой жидкости у стимулируемых животных выросла более чем втрое. Это указывает на активное выведение токсичного белка из мозговой ткани. Эффект сохранялся как минимум пять недель после завершения стимуляции.

Авторы отмечают, что полученные данные указывают на потенциал неинвазивной звуковой терапии как способа замедлить развитие болезни Альцгеймера. При этом они подчеркивают, что перед применением метода у людей необходимы дополнительные исследования его безопасности и эффективности.

Ранее была названа область мозга, связанная с потерей физической силы.

