В Госдуме провели совещание, посвященное состоянию кинематографа России

В Госдуме пригрозили разобраться с «буратинами и бременскими музыкантами»

Комитет Государственной думы по культуре провел совещание, посвященное состоянию российского кинематографа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для обсуждения отечественного кино стал законопроект, согласно которому Минкульт определяет приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку.

Депутат Иван Мусатов заявил, что не все режиссеры, похожие на Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом), покинули Россию. По его словам, если раньше они снимали «звягинщину» (режиссер Андрей Звягинцева — прим. ред.), то теперь — сказки. Парламентарий призвал находить таких деятелей и «фильтровать».

Мусатов также потребовал прекратить практику, когда «свои своим дают деньги на фильмы».

В свою очередь депутат Дмитрий Певцов раскритиковал новый фильм массового проката «Чебурашка», заявив, что он «разлагает» российских детей. Депутат Денис Майданов заступился за фильм, отметив, что «люди взяли франшизу и заработали бабла», как и в случае с «буратинами и бременскими музыкантами чудовищными».

Актриса Елена Драпеко предложила разрешить Минкульту вмешиваться в творческий процесс, отменив запрещающую это статью в законе о культуре. На это она призвала завершить обсуждения.

