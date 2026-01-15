Россиянам посоветовали вместо жалоб на плохую уборку снега скинуться на рабочих

Россиянам не следует спешить с жалобами на плохую уборку снега, так как это в большинстве случаев связано с нехваткой дворников и денег, которые собственники внесли по действующим тарифам. Жалобы приведут к штрафам, что еще сильнее сократит фонд и обернется новыми потерями, поэтому вместо этого жильцам стоит сброситься и нанять дополнительный персонал, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Для наказания управляющей компании достаточно обращения в жилищную инспекцию, но кто от этого станет счастливее?» — задалась вопросом парламентарий.

Она напомнила, что УК использует для найма работников, уборки снега и уплаты штрафов средства, внесенные жильцами на «содержание и текущий ремонт». Если денег в фонде станет меньше, то, как следствие, и число дворников сократится, что приведет к еще более плачевному результату, объяснила депутат. Чаще всего УК не могут справиться с уборкой снега как раз из-за того, что денег, которые жильцы внесли по тарифам, не хватает, подчеркнула она.

Вместо жалоб в пору сильных снегопадов жильцы могут справиться с последствиями стихии своими силами, считает Разворотнева.

«В некоторых случаях, в пору сильных снегопадов собственники могут ликвидировать проблему своими силами или сброситься и нанять дополнительный персонал, --― отметила она. — В любом случае мы должны помнить, что собственники отвечают за содержание дома и уборку придомовой территории. Управляющая компания действует по поручению собственников, поэтому надо либо выстраивать нормальный контроль за ней, либо ее менять».

Депутат посоветовала для эффективного решения проблемы выбрать совет многоквартирного дома, который будет подписывать акты приемки работ, контролировать трату собранного жильцами фонда и по необходимости требовать перерасчета. Сменить УК можно, если она регулярно собирает средства и не выполняет свои обязанности, заключила парламентарий.

До этого доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов подчеркивал , что коммунальные службы и подрядчики, заключающие контракт с властями города, должны нести ответственность за состояние улиц, дорог, придомовых территорий, остановок, пешеходных переходов и прочих объектов. При неудовлетворительных результатах работы он рекомендовал жаловаться в жилинспекцию.

Ранее жители Люберец пожаловались на снежные заносы на дорогах.